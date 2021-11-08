جامعة أم القرى تدشِّن مشروع «تعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية»

الرياض - محمد عبدالله - دشَّنت جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي اليوم مشروع «تعزيز كفاءة البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعات السعودية».

ويهدف المشروع إلى التحفيز في المجال البحثيِّ، ومعرفة التحديات التي تواجه الباحث، ومدى ملاءمة برامج.

التدريب في المجال البحثيِّ، وتمكين الباحثين من الأدوات الفعَّالة لرفع جودة أداء البحث العلميِّ باللغة العربية، وإبراز قواعد الأبحاث المنشورة ضمن قواعد بيانات التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانة الجامعة عالميًّا في النطاقات البحثيَّة كافة.

وسيستمر المشروع أربعة أشهر، ويستهدف ١٥ كلية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويتضمن إقامة حلقات نقاش وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا المهتمين بهذا المجال.

ويعزز المشروع في الباحث أهمية نشر الأبحاث العلمية باللغة العربية؛ وفق المعايير واللوائح الموضوعة من قبل الوزارة، ووضع أُطُر ومعايير جودة البحوث باللغة العربية، ورفع الوعي بمتطلبات النشر العالمية بما يرفع من تنافس الباحثين، والإسهام بإنتاج بحوث رصينة تخدم الاحتياجات التطبيقية الوطنية.

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