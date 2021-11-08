بالفيديو.. مواطنة تبتكر جهازًا لكشف الأسلحة والمخدرات عن بُعد.. وتوجه طلبًا لوزارة الداخلية

الرياض - محمد عبدالله - ابتكرت المواطنة، نورة الحدري، جهازًا لكشف الأسلحة والمخدرات؛ حيث تمنت من وزارة الداخلية أن تتبنى ابتكارها.
وقال نورة الحدري في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «الجهاز يستطيع كشف الأجهزة والمخدرات عن بعد، فهو صنع خصيصًا لمروجي المخدرات والأسلحة غير المرخصة».
وأضافت: «الجهاز مزود بكاميرات، لإنهاء الظاهرة المنتشرة حاليًا بانتشار المخدرات، كما أنه تم تسجيله في الملكية الفكرية».
وأتمت: «لا يوجد حتى جهة تدعم الابتكار، وأتمنى من وزارة الداخلية تبني ذلك الابتكار».
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