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بالفيديو.. مواطنة تبتكر جهازًا لكشف الأسلحة والمخدرات عن بُعد.. وتوجه طلبًا لوزارة الداخلية

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الرياض - محمد عبدالله - ابتكرت المواطنة، نورة الحدري، جهازًا لكشف الأسلحة والمخدرات؛ حيث تمنت من وزارة الداخلية أن تتبنى ابتكارها.

وقال نورة الحدري في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «الجهاز يستطيع كشف الأجهزة والمخدرات عن بعد، فهو صنع خصيصًا لمروجي المخدرات والأسلحة غير المرخصة».

وأضافت: «الجهاز مزود بكاميرات، لإنهاء الظاهرة المنتشرة حاليًا بانتشار المخدرات، كما أنه تم تسجيله في الملكية الفكرية».

وأتمت: «لا يوجد حتى جهة تدعم الابتكار، وأتمنى من وزارة الداخلية تبني ذلك الابتكار».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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