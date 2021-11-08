5 متطلبات أساسية للحصول على قرض زراعي قصير الأجل

الرياض - محمد عبدالله - كشف صندوق التنمية الزراعية السعودي، عن وجود عدد من القروض الزراعية قصيرة الآجل للتنمية للريفية.

وبيّن الصندوق، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الشروط والمتطلبات الضرورية واللازمة للاستفادة من الخدمات المقدمة بقطاع القروض التنموية قصيرة الآجل.

متطلبات القروض قصيرة الآجل

وكشف صندوق التنمية الزراعية، المتطلبات والاشتراطات اللازمة للحصول على القروض التنموية قصيرة الآجل، وتنحصر في الشروط التالية:

- ألا يكون المتقدم موظف (حكومي – خاص)

- استبعاد المتقاعدين من أهلية الحصول على قرض لمن يتجاوز الراتب التقاعدي 10 آلاف ريال.

- ألايقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يتجاوز 75 عامًا.

- يشترط حضور ورشة العمل التعريفية للمتقدم للحصول على تمويل.

- يقتصر التمويل على 300 رأس بمبلغ 60 ألفًا.

وأوضح الصندوق الزراعي، أن هذه القروض التي تغطي التكاليف التشغيلية لدورة إنتاج واحدة والتي لا تتجاوز فترة سدادها سنتين بعد فترة السماح، ولصغار مربي الماشية ومربي النحل والصيادين ومن في حكمهم بفترة سداد 4 سنوات بعد فترة السماح وحسب دراسة كل منتج.

القروض الزراعية قصيرة الأجل

وعدد صندوق التنمية الزراعية، القروض الزراعية التنموية قصيرة الآجل للتنمية للريفية وتشمل هذه القروض كلًا من الخدمات الآتية:

- قرض تشغيلي إنتاج البن

- قرض تشغيلي لزراعة الورد

- قرض تشغيلي لتسويق الفاكهة

- قرض تشغيلي لانتاج الفاكهة

- قرض تشغيلي تنموي

- قرض تشغيلي لعيادات بيطرية

- قرض تشغيلي لتربية النحل

- قرض تشغيلي لقوارب الصيد

- قرض تشغيلي لمحاصيل بعلية

- قرض تشغيلي لمربي الماشية

وأشار الصندوق إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 7 أيام عمل، لافتًا إلى أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر البريد الالكتروني التالي:

التسجيل في منصة الصندوق

وحدد صندوق التنمية الزراعية، خطوات للتسجيل في منصة الصندوق، مشيرًا إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التسجيل في المنصة يبدأ بالدخول على النفاذ الوطني الموحد.

ومن ثم وصول رمز التحقق للمستفيد، ثم الوصول إلى حساب المستفيد وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

ويسمح صندوق التنمية الزراعية باستخدام العديد من خدماته الإلكترونية المتمثلة فيما يلي:

- خدمة حاسبة القروض والتقدم بمقترح لطلب قرض.

- إصدار بيان التعامل.

- التحقق من بيان التعامل.

- حجز موعد مع المدير العام.

- حجز موعد مع المركز الرئيسي.

- حجز موعد مع الفروع.

- خدمة مراجع عن بعد.

- إصدار شهادة تصدير معدة زراعية.

- خدمة الاستفسار أو الشكاوى.

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