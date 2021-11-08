9400 مستفيد من وحدات المدنية المتنقلة

تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أمس، التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442، المشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع لدى استقباله، المدير العام للأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميد، إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحاً عن خدمات الوحدات المتنقلة، والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين، حيث قُدِّمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة، في عدد من محافظات المنطقة، إلى جانب استحداث 4 مكاتب في رابغ والقنفذة والمظيلف.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، أمس، مدير البريد السعودي بالمنطقة، سعيد بن ناجي الغباري، واستمع لشرح عن الهوية الجديدة للبريد السعودي «سبل»، وما تتضمنه من معايير تبرز رؤية البريد، بوصفه مشغلاً وطنياً في مجال تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، برؤية ورسالة جديدتين تعززان ثقافة العمل، لجعله أكثر تحفيزاً نحو الإبداع والابتكار، ومواكَبةً لرغبات العملاء.