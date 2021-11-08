استرداد 3 مركبات مسروقة والقبض على سارقيها

أمير نجران: السعوديون أثبتوا أن البيعة عقيدة وإيمان أكد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن إنجازات المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تتخطى الحساب الفلكي... نجران : دوت الخليج نجران : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

12 ديوانية للمسنين أكد رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء» لرعاية المسنين في الأحساء، عبدالله السلطان، لـ«دوت الخليج» أمس، تأسيس نحو 12 ديوانية، موزعة في أرياف... الأحساء: دوت الخليج الأحساء: دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

معالجة شيخوخة النخيل بالتقزيم في تجربة فريدة من نوعها، أقدم عدد من المزارعين بحي الحضن في منطقة نجران على تقزيم وتقصير النخيل الشاهق والمعمر والذي يتراوح ارتفاع... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على 7 أشخاص ارتكبوا عدة جرائم صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

أداء يستعرض أساليب جمع بيانات تجربة المستفيد نظم المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية "أداء" لقاء "رواد الأداء" في دورته الخامسة بحضور أكثر من 40 جهازًا حكوميًا، الذي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

1 ديسمبر موعدا لإصدار العقود الإلكترونية من تأجير حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير)... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

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