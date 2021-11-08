شكرا لقرائتكم خبر سفير فرنسا: العلا ستصبح إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي أن محافظة العلا ستصبح إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، لما تملكه من مكونات طبيعية خلابة وتاريخ وآثار متنوعة تعود إلى آلاف السنين، وسيكون لها مستقبل مشرق لكونها بيئة جاذبة للجميع.

وأبدى إعجابه بما شاهده خلال زيارته للعلا التي عدها الثالثة له خلال هذا العام من طبيعة مذهلة، وتطورات متسارعة ضمن الخطة الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وتطرق إلى الشراكات الفرنسية في المملكة، خاصة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وقال: نعمل من خلالها معا لاكتشاف هذا المكان الخلاب من التاريخ القديم، بهدف دعم التنمية بالمحافظة في شتى المجالات، ولدينا عمل للآثار القديمة، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تم التوقيع عليها أخيرا، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بين الهيئة الملكية للعلا والشركات الفرنسية Egis, Assystem, Setec، وتتضمن تطوير البنية التحتية من المياه والكهرباء والطاقة، إلى جانب اتفاق تم توقيعه بين الهيئة وشركة Thales، بهدف تحويل العلا لمنطقة ذكية من حيث الأمن وإدارة حشود السياح، بمشاركة عدد من المختصين ذوي الخبرة العالمية.

وأوضح لودوفيك أن لديهم تعاونا في مجال الزراعة والبيئة، من خلال عدد من الخبراء، وبتقنيات وأساليب مبتكرة لمكافحة تغير المناخ ومحاولة الحصول على حلول مبتكرة في معالجة المياه واستخدامات الري، وكذلك تعزيز الإنتاجية الزراعية دون الإضرار بالبيئة وبالثروات الأثرية الموجودة، وتجديد التربة والنباتات لتكون قادرة على تعزيز الزراعة المستدامة والعضوية، خاصة المنتجات الأصلية في المنطقة، كالمورينجا التي تشتهر بزيتها وتتنافس عليه شركات مستحضرات التجميل الكبرى في العالم، والحمضيات كالليمون والبرتقال، بالإضافة إلى التمور التي تم تسويقها في مهرجان التمور أخيرا لبيعها وتصديرها لدول العالم.

وأكد أن ما يقوم به هنا السعوديون والفرنسيون سيكون مفيدا للعلا وللمنطقة وللعالم بأسره، لكونها شراكة عالمية استراتيجية بين السعودية وجمهورية فرنسا، معربا عن فخره كسفير لبلاده أن يكون قادرا على دعم هذه الشراكة قدما.

واختتم بقوله: نحن هنا تحت أجمل سماء مرصعة بالنجوم، وبالتالي فإن السماء هي الحد بين فرنسا والمملكة وسقف طموحاتنا في العلا وخارج العلا، ونستطيع في السنوات المقبلة بذل المزيد من الجهد في كل المجالات، وجلب الخبراء الفرنسيين والشركات التي تشارك في هذا المشروع الطموح لرؤية ولي العهد 2030.