شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر لتعزيز العلاقات الأخوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري في الدوحة، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن فرحان.

ونقل السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة قطر.

كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أخيه أمير دولة قطر، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.