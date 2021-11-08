ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر لتعزيز العلاقات الأخوية

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ونقل السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة قطر.
كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أخيه أمير دولة قطر، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.
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