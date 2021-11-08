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ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر لتعزيز العلاقات الأخوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري في الدوحة، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن فرحان.

ونقل السفير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير لأمير دولة قطر.

كما قام بتسليم الرسالة الموجهة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أخيه أمير دولة قطر، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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