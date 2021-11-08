3 معتزلات للكتابة في محافظة العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة معتزلا للكتابة في محافظة العلا، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ومشاركة عدد من الكتاب من جنسيات عالمية، حيث يتضمن المعتزل حلقات نقاشية وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب أوقات مخصصة للعمل والكتابة، فيما تعمل الهيئة حاليا على تنفيذ معتزلين إضافيين للكتابة في محافظة العلا قبل نهاية العام الحالي. ويأتي معتزل الكتابة في العلا امتدادا لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة ابتداء من منطقة القصيم في عام 2019م، ثم انتقل إلى السودة في منطقة عسير في سبتمبر في عام 2021م، قبل انتقاله للعلا في المحطة الثالثة لمعتزلات الكتابة. الهدف من معتزلات الكتابة:





توفير المزيد من الفرص لتبادل التجارب والخبرات بين الكتاب المحليين والعالميين



تحقيق التواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات المختلفة



توفير مناخ أدبي محفز على الكتابة والإبداع



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