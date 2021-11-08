شكرا لقرائتكم خبر زراعة 3,800 شجرة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت هيئة تطوير محمية «الإمام تركي بن عبدالله الملكية» زراعة 3,800 شجرة، في المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية في موقع «لينة» بمنطقة الحدود الشمالية بسواعد المتطوعين، وتعاون عدد من الجهات المختلفة؛ حيث زرع شجر الطلح، والسدر البري، وغيرهما. يذكر أن المحمية تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتعد ثاني محمية من ناحية المساحة التي تبلغ 91 ألف كلم.



كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 3,800 شجرة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.