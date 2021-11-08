ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان الملكية، وعثر بحوزتهم على أرنبين مصيدين وبندقية رش شوزن وبندقية آلية نوع كلاشنكوف غير مرخصة وذخائر، وجرى تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه يمنع دخول المحميات والصيد فيها، حيث تبلغ عقوبة دخول المحمية دون ترخيص غرامة 5 آلاف ريال، مشيرا إلى أن عقوبة استخدام سلاح الشوزن في الصيد غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد 80 ألف ريال، وعقوبة صيد الأرنب البري غرامة 18 ألف ريال للكائن الواحد، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.