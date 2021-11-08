إدراج مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو العالمية للمدن المبدعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، مدينة بريدة بالمملكة، ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، في مجال فن الطهي.

جاء ذلك في بيان المنظمة أمس بمناسبة اليوم العالمي للمدن، حيث أعدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالشراكة مع هيئة فنون الطهي، ملف إدراج مدينة بريدة في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، بإشراف ومتابعة من إمارة المنطقة وبالتعاون مع هيئة التراث، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث، والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، حيث تكاملت جهود الجهات المشتركة في إعداد ملف الترشيح والذي تضمن البيانات والإحصاءات والمعلومات اللازمة، وفق اشتراطات المنظمة والمعايير المطلوبة للتسجيل في الشبكة.

وتعد مدينة بريدة المقر الرئيس للإمارة في المنطقة، وأكبر مدنها التي تمتاز بالتنوع في طبيعتها مما جعلها موقعا سياحيا ملفتا، حيث إنها تقع في منتصف إقليم زراعي ذي مساحة واسعة، ومن أكبر المساحات الزراعية على مستوى المملكة بنسبة 20% من المساحة الزراعية الكلية للمملكة، وهذا ما يجذب إليها أعدادا كبيرة من السائحين الذين يأتون لزيارتها والتمتع بالمعالم التاريخية والحضارية فيها.

يذكر أن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة تهدف منذ عام 2004 إلى تسليط الضوء على إبداع أعضائها في سبعة مجالات هي: الحرف والفنون الشعبية والتصميم والفيلم وفن الطبخ والأدب والفنون الإعلامية والموسيقى، وتضم الشبكة 246 مدينة مبدعة في 82 دولة.