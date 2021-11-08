رصد 90 ألف بؤرة آفات للصحة العامة بمكة خلال 2021

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وأوضح الناطق الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ «مكة» «إن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي تواصل أعمال مكافحة آفات الصحة العامة في مكة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات والقضاء على بؤر توالد البعوض والذباب والحشرات والقوارض».
وأضاف «إنه بعد رصد بؤر آفات الصحة العامة تعمد فرق متخصصة إلى أعمال رش هذه البؤر بالمبيدات بما يتناسب مع كل موقع وذلك باستخدام أجهزة رش يدوية وأخرى محمولة على السيارات مختلفة الاستخدامات وتوزيع الطعوم».
وأشار الشريف إلى أن الإدارة العامة للإصحاح البيئي تنفذ أعمالا ميدانية بصفة دورية تغطي من خلالها جميع الأحياء السكنية والشوارع والميادين بمكة، حيث تم تغطية 2465 مبنى تحت الإنشاء و366 موقعا مهجورا و21653 حاوية نفايات و625 منهلا لتصريف المياه إضافة إلى 6 مسالخ، مبينا أنه يتم تعزيز أعمال المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولا بأول.
استكشاف ومكافحة آفات الصحة العامة خلال عام 2021:
- 91187 موقعا مكتشفا
- 12536 البلاغات المسددة
- تغطية 2465 مبنى تحت الإنشاء
- 366 موقعا مهجورا
- 21653 حاوية نفايات
- 625 منهلا لتصريف المياه
- 6 مسالخ
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