شكرا لقرائتكم خبر رصد 90 ألف بؤرة آفات للصحة العامة بمكة خلال 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغت بؤر آفات الصحة العامة التي تم رصدها من بداية عام 2021م من قبل أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 90 ألف بؤرة، باشرت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بالأمانة نحو 12 ألف بلاغ تم إغلاقها في أقل من 24 ساعة.

وأوضح الناطق الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ «مكة» «إن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي تواصل أعمال مكافحة آفات الصحة العامة في مكة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات والقضاء على بؤر توالد البعوض والذباب والحشرات والقوارض».

وأضاف «إنه بعد رصد بؤر آفات الصحة العامة تعمد فرق متخصصة إلى أعمال رش هذه البؤر بالمبيدات بما يتناسب مع كل موقع وذلك باستخدام أجهزة رش يدوية وأخرى محمولة على السيارات مختلفة الاستخدامات وتوزيع الطعوم».

وأشار الشريف إلى أن الإدارة العامة للإصحاح البيئي تنفذ أعمالا ميدانية بصفة دورية تغطي من خلالها جميع الأحياء السكنية والشوارع والميادين بمكة، حيث تم تغطية 2465 مبنى تحت الإنشاء و366 موقعا مهجورا و21653 حاوية نفايات و625 منهلا لتصريف المياه إضافة إلى 6 مسالخ، مبينا أنه يتم تعزيز أعمال المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولا بأول.

استكشاف ومكافحة آفات الصحة العامة خلال عام 2021:

