13 ألف مستفيد من برامج وخدمات «تراحم» خلال 3 أشهر

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وأظهر التقرير أن عدد أسر السجناء الذين ترعاهم «تراحم» بلغ 5882 أسرة، فيما بلغ عدد السجناء ممن شملتهم الرعاية 5430 سجينا، وعدد المفرج عنهم ممن هم تحت الرعاية 1684.
وأوضح التقرير الإحصائي البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي تراحم من السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بجميع مناطق ومحافظات المملكة للربع الثالث لعام 2021م، مبينا أن عدد مستفيدي الخدمات الأساسية بلغ 9923 مستفيدا ومستفيدة، جاء في مقدمتها برنامج السلال الغذائية الذي تجاوز عدد السلال فيه 6 آلاف سلة غذائية، إضافة إلى برنامج كسوة الأعياد الهادف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس أسر السجناء وأبنائهم، حيث بلغ ما تم توزيعه أكثر من 1300 كسوة.
وحفاظا على أسرة السجين واستمرار تماسكها، سعت «تراحم» من خلال برنامج «سداد الإيجار» لتقديم المساعدة المالية في سداد إيجارات المنازل لغير القادرين من أسر السجناء والمفرج عنهم، حيث استفادت من البرنامج 126 أسرة، فيما تعد مبادرة «توفير الأثاث» لأسر السجناء إحدى المبادرات التي تقدمها «تراحم» الهادفة إلى تحسين البيئة الداخلية لمنازل الأسر عبر توفير الأثاث المناسب والملائم لهم، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 166 مستفيدا ومستفيدة.
كما بلغ عدد من استفادوا من برامج الإفراج وسداد الديون من المعسرين الأكثر احتياجا الملتحقين بمبادرة «الوعي المالي» التي دشنتها «تراحم» أخيرا 14 سجينا تم الإفراج عنهم، بعد إلحاقهم بدورات نوعية مكنتهم من تقوية إدراكهم للمفاهيم المالية قبل الدعم والسداد، فيما جرى تأمين وحدتين سكنيتين للفئات الأكثر احتياجا من أسر السجناء بالتعاون مع منصة جود الإسكان.
البرامج شملت:
- السلة الغذائية
- كسوة الأعياد
- سداد الإيجار
- توفير الأثاث
- ترميم المنازل
- توفير المسكن
- الدواء والعيادات
- الكفالات الشهرية
- التأمين الصحي
- سداد الفواتير
- سداد الديون
- دعم التعليم الجامعي
- برامج التوظيف
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