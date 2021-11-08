3 جهات حكومية تستعرض أساليب جمع بيانات تجربة المستفيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف نقل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال قياس الأداء، إضافة إلى نشر المعرفة وخلق مجتمع تفاعلي بين الجهات الحكومية بالمملكة، نظم المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية «أداء» لقاء «رواد الأداء» في دورته الخامسة بحضور أكثر من 40 جهازا حكوميا. واستعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للطيران المدني، تجربتهما في الممارسات المطبقة فيما يخص موضوع جمع بيانات تجربة المستفيد. وأوضح المدير التنفيذي للشراكات الاستراتيجية عبدالعزيز العليان، أن اللقاءات التي ينظمها مركز «أداء» بشكل دوري تستهدف الأجهزة الحكومية، وهي فرصة للتواصل بين الأجهزة العامة المنفذة والجهات الداعمة لخلق تفاهم مشترك، لتحقيق أهدافها وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققها الأجهزة العامة في مجال قياس الأداء، وكون نشر ثقافة الأداء أحد أبرز الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها، كونها تمثل عنصرا مهما في نجاح الخطط والأهداف، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، ورفع جودة الأداء في تقديم الخدمات الحكومية.

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