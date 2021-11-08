تنظيم ملتقى يبحث واقع نشاط الترجمة في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس عن تنظيم «ملتقى الترجمة» خلال الفترة 2-3 ديسمبر 2021م في مقر وزارة التعليم بالرياض، بمشاركة عدد من المتخصصين والمترجمين والفاعلين في قطاع الترجمة. وأتاحت الهيئة الحضور لجلسات وورش الملتقى أمام جميع الراغبين من خلال التسجيل عبر الرابط الالكتروني المخصص. ويناقش الملتقى على مدى يومين أهم القضايا في ميدان الترجمة الحديثة عبر ثلاث جلسات يومية، إلى جانب إقامة عشر ورش عمل لصقل مهارات الممارسين وتطوير قدراتهم في مجالات: الترجمة التحريرية، والترجمة الشفوية، وإدارة مشاريع الترجمة، وتقنيات الترجمة الحديثة وبرامجها المساندة.

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