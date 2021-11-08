شكرا لقرائتكم خبر إزالة 30 ألف م2 تعديات على أراض بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية، أزالت أمانة جدة ممثلة ببلدية بريمان الفرعية في الأحياء الواقعة بنطاقها، تعديات تجاوزت مساحتها 30 ألف م2، فيما جرت إزالة مخلفات من أراض داخل الأحياء بمساحة 17 ألف متر مربع، وإزالة وطمس 169 من المشوهات البصرية. وأوضحت الأمانة أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت متابعة 300 من المحال التي نفذت أعمال تطوير وتحسين واجهتها ضمن جهود البلدية في متابعة ورصد الرقابة على مظاهر التشوه البصري، مشيرة إلى أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو 407 مخالفات لشروط البناء، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية. من أعمال أمانة جدة:





إزالة تعديات تجاوزت مساحتها 30 ألف م2



إزالة مخلفات من أراض داخل الأحياء بمساحة 17 ألف م2



إزالة وطمس 169 من المشوهات البصرية



متابعة 300 من المحال التي نفذت أعمال تطوير وتحسين لواجهاتها



رصد نحو 407 مخالفات لشروط البناء



كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 30 ألف م2 تعديات على أراض بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.