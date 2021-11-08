اخبار الخليج – الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم يستقبل وفداً من موظفي مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العميد محمد عبدالله الحرم الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية، وفداً من موظفي مجلس الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك في إطار زيارته لمملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بأعضاء الوفد، وأطلعهم على جهود وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام العام وتأمين السلامة العامة ، مشيرا في هذا الشأن إلى استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة مجالات العمل الأمني والخدمات الأمنية والتي أرسى قواعدها معالي وزير الداخلية ، مشيرا الى متابعة سعادة رئيس الامن العام لعملية تطوير العنصر البشري من خلال التدريب والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم.

كما بين الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم جهود وزارة الداخلية في مواجهة فيروس كورونا ضمن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به شرطة خدمة المجتمع في سبيل تعزيز الشراكة المجتمعية والمحافظة على أمن المجتمع .

في سياق متصل ، تفقد وفد موظفي مجلسي الشيوخ والنواب ، المعرض الذي أقيم على هامش الزيارة ، وتضمن نماذج من الأسلحة والمتفجرات التي استخدمتها الجماعات الإرهابية ، وتم ضبطها خلال العمليات الأمنية ومن بينها ذخائر وقنابل يدوية وعبوات متفجرة ، بالإضافة إلى المواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابية ويستهدفون بها حياة رجال الشرطة.