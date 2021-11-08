اخبار دوليه – تحالف دعم الشرعية يدمر زورقاً حوثياً مفخخاً قبالة ميناء الحديدة باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، زورقا مفخخا قبالة ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.
وأشار التحالف في بيان له إلى «استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة»، لافتا إلى أن ما وصفه بـ «السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر» وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.
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