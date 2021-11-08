اخبار دوليه – سوريا.. دوي انفجارات في طرطوس وحمص

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن «عدوانا إسرائيليا استهدف نقاطا في المنطقتين الوسطى والساحلية
وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ المعادية.
يذكر أن ريف حمص تعرض في 13 من أكتوبر الماضي لاستهداف، وذكر مصدر عسكري في حينه أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر».
وأضاف أن «القصف استهدف برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به، مشيرا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
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