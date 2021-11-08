اخبار دوليه – التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - توصلت الحكومة الباكستانية إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة طالبان باكستان.

وأوضح وزير الإعلام الباكستاني، شودري فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي عقده اليوم بإسلام آباد، أن رئيس الوزراء عمران خان قد كشف في مقابلة صحفية الشهر الماضي عن دخول حكومته في مفاوضات مع «حركة طالبان باكستان»، مضيفاً أن تلك المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وجارية مع حركة طالبان باكستان وفقاً لدستور وقانون البلاد.

وبيّن أن الطرفين قد توصلا إلى الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل كامل، وبالإمكان تمديد فترة الهدنة في المستقبل.

وأكد أن الحكومة وضعت في الحسبان مسألة سيادة الدولة والأمن القومي والسلام في المناطق ذات الصلة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خلال مفاوضاتها مع حركة طالبان باكستان، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية في أفغانستان قد أدت دور الوساطة بين الحكومة والباكستانية وحركة طالبان باكستان في هذا الصدد.