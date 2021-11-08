محمد بن مسعود - الدمام - قرارات جمهورية تعصف بعدد من القيادات العسكرية في قوات الشرعية .. الأسماء + المناصب

كشفت مصادر إعلامية عن قرارات جمهورية غير معلنة قضت بتعيين قيادة جديدة للمنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة ، بطلب من النائب علي محسن الأحمر.



وقالت المصادر بأن القرار الأول قضى بتعيين اللواء ركن يحيى صلاح، قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، خلفاً للقائد السابق اللواء ركن منصور ثوابة.

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في حين قضى القرار الثاني بتعيين اللواء الركن عمر سجاف، قائداً للمنطقة العسكرية السابعة، خلفاً للقائد السابق اللواء ركن أحمد حسان جبران.

ويأتي ذلك بعد يومين على قرار قضى بتعيين اللواء ركن هيكل حنتف، قائداً للمنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف، خلفاً للقائد السابق اللواء ركن عمر سجاف.

وذكر أحد المصادر، أن اللواء يحيى صلاح، كان يشغل قائداً للمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة، فيما اللواء سجاف، كان يشغل قائداً للمنطقة العسكرية السادسة، في محافظة الجوف.

المصادر وصفت هذه القرارات بإعادة تدور للقيادات الفاشلة وعلى رأسها يحيى صلاح الذي ظل قائداَ للمنطقة العسكرية الخامسة منذ ثلاث سنوات وفشل في تحقيق أي تقدم على الأرض ، بل يتهم بتسهل سقوط مناطق واسعة في مدينة حرض في محافظة حجة بيد مليشيات الحوثي.

مصادر سياسية اشارت الى ان القرارات التي يقف خلفها الأحمر تعد محاولة يائسة منه ، للمحافظة على نفوذه داخل الشرعية بعد بروز مؤشرات على توجه سعودي بسحب الملف العسكري منه على خلفية الهزائم العسكرية الأخيرة.

