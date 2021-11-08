محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : قناة الحدث توقف جميع برامجها وتبث هذا الخبر العاجل وتكشف موعد سقوط مدينة مارب

توقعت وسائل إعلام مقربة من التحالف، الإثنين، سقوط مدينة مأرب بيد مليشيا الحوثي ، خلال اليومين القادمين.

جاء ذلك ، تزامنا مع وصول الحوثيين إلى ضواحي المدينة، بعد سيطرتهم على البوابتين الجنوبية والغربية لمأرب.

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وأكدت قناة الحدث السعودية في تقرير لها نقلا عن خبراء عسكريين، أن التحالف قدم كل أشكال الدعم لقوات الرئيس المؤقت هادي ومليشيات الإصلاح، لكن الخلل في القوات على الأرض.

وقال الخبير العسكري، ياسر صالح، في مداخله مع القناة ، إن ” الحوثيين ” سيطروا مؤخرا على مناطق إستراتيجية في تخوم مدينة مأرب.

وأوضح أن مليشيا الحوثي تشن هجمات واسعة في ثلاثة محاور بمحيط المدينة، مشيرا إلى أن انساقها الهجومية في الجبهة الشمالية والجنوبية الغربية للمدينة ، على وشك الالتحام، وهو ما قد يعرض المدينة للسقوط خلال 48 ساعة القادمة.

وتشهد عموم جبهات مأرب انهيارات متسارعة في صفوف قوات الشرعية، في ظل تقدم واسع للمليشيات الحوثية التي تقترب من السيطرة كليا على المحافظة النفطية.