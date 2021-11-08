محمد بن مسعود - الدمام - طالب بمحاسبة الجناة ومموليهم ورعاتهم أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ”فرانس 24″. 08 نوفمبر 2021 – 3 ربيع الآخر 1443 09:41 PM طالب بمحاسبة الجناة ومموليهم ورعاتهم مجلس الأمن يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مجلس الأمن يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ”فرانس 24″. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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