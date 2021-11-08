الدفاع السورية: إصابة جنديين إثر عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى والساحلية للبلاد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إصابة اثنين من جنودها بجروح إثر هجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى والساحلية في البلاد، في إشارة إلى مدينتي حمص وطرطوس.

دمشق- سبوتنيك. وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري أنه في “حوالي الساعة 19.16 من مساء اليوم الاثنين نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية”.

أضاف المصدر أن “وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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وكشفت الوزارة في نهاية الشهر الماضي أيضا، عن إصابة جنديين نتيجة عدوان إسرائيلي على ريف دمشق.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الشهر الماضي، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.