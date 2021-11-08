مصرع جميع من فيهم.. طيران التحالف يدمر 8 أطقم حوثية بمعداتها جنوب وغرب مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بتدمير 8 أطقم بعتادها ومصرع جميع من كانوا على متنها من مليشيا الحوثي الإيرانية بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال جنوب وغرب مارب.

وكانت مدفعية الجيش اليمني، قد استهدفت أهدافا ثابتة ومتحركة للمليشيات الحوثية، على امتداد مسرح العمليات القتالية، جنوب محافظة مأرب.

وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.