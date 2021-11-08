في 12 خطوة.. «ناجز» تشرح كيفية إنشاء عقد زواج إلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة العدل، عن كيفية الاستفادة من خدمة إنشاء عقد الزواج إلكترونيًا في عدة خطوات بسيطة من خلال الخدمات العدلية عبر بوابة «ناجز».

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، رابط الدليل الإرشادي لخدمة إنشاء عقد زواج عبر بوابة ناجز

إنشاء عقد زواج

وحددت وزارة العدل، آلية الاستفادة من خدمة إنشاء عقدالزواج إلكترونيًا عبر الخدمات العدلية من خلال بوابة «ناجز»، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على بوابة ناجز

- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية

- اختيار الحالات الاجتماعية

- اختيار جهة الاعتماد للإسناد المركزي للتوثيق

- تسجيل بيانات الزوج والزوجة والضغط على أيقونة «تحقق» ثم «إضافة»

- تسجيل بيانات الزواج والولي ثم الضغط على أيقونة «تحقق»

- التحقق الإلكتروني من الفحص الطبي ماقبل الزواج وإرفاقه إذا لم يتم التحقق بشكل إلكتروني

- في حال الحاجة إرفاق ملفات داعمة للطلب يتم استخدام تبويب «مرفقات أخرى»

- تسجيل بيانات الشهود ثم الضغط على أيقونة «تحقق» وإضافة

- اختيار تقديم الطلب واستكمال باقي الإجراء

- اختيار كلمة المرور (لغرض متابعة الطلب في وقت الحق)

- عند اكتمال التقديم يتم الإشعار برقم الطلب وإرساله إلى التدقيق

مصادقة طلب مكتمل

وأوضحت وزارة العدل، آلية وطريقة وخطوات المصادقة على طلب مكتمل المتطلبات من خلال بوابة الإنهاءات من خلال منصة ناجز.

وأشارت ناجز إلى أنه بعد اعتماد عقــد الزواج من مركز الإسناد المركزي للتوثيق يصل لأطراف العقد رسالة SMS لمصادقة الطلب من خلال الرابط المرسل.

وحددت بوابة الخدمات العدلية ناجز، طريقة وآلية لمصادقة على طلب مكتمل المتطلبات من خلاال بوابة الإنهاءات وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

- اختيار تبويب «مصادقة طلب مكتمل» من قبل أطراف العقد (الزوج – الزوجة – الولي – الشهود)؛ حيث يتم إشعار الأطراف برسالة نصية لمصادقة الطلب والتحقق عند الدخول.

- الدخول برقم الطلب ورقم الهوية لأطراف العقد

- مصادقة الزوج والدخول برقم الطلب ورقم الهوية

- إدخال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في «أبشر»

- اختيار نوع المصادقة عند استعراض الطلب

- يتم إدخال رمز التحقق للجوال المسجل في أبشر في حال قبول المصادقة

- تمت المصادقة بنجاح للطرف الأول «الزوج»

تسجيل تاريخ المصادقة

وشرحت وزارة العدل، كذلك طريقة تسجيل تاريخ مصادقة الزوج «مقدم الطلب» وتغيير حالة المصادقة ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة المصادقة من خلال الدخول على تبويب «متابعة طلب سابق».

- بعد اكتمال مصادقة جميع أطراف العقد يتم إشعار مقدم الطلب الستكمال الإجراء وإرسال العقد للمأذون أو إعادة الطلب للتعديل في حال الحاجة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على تبويب «متابعة طلب سابق»

- إتاحة الدخول بطريقتين (كلمة المرور أو رمز مرسل على الجوال) مع إضافة رقم الطلب ورمز التحقق

- بعد الدخول يتم استعراض الطلب وتظهر حالة الطلب تمت المصادقة

- أسفل الطلب يختار المستفيد (إعادة العقد للتعديل – إرسال الطلب للمأذون إلكمال توثيق العقد)

- عند اختيار إرسال العقد للمأذون

- يتم إشعار مقدم الطلب بتجهيز العقد

- بعدها يتم التواصل مع مأذوني الأنكحة أو من خالل اختيار المأذون من خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة في بوابة ناجز.

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