الرياض - محمد عبدالله - أخمدت قوات الدفاع المدني السعودي بالأحساء، اليوم الإثنين، حريقًا نشب في منزل بسبب تماس كهربائي.

وأكد حساب الدفاع المدني السعودي، على تويتر، أن «مدني الأحساء يخمد حريقًا في منزل بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات - ولله الحمد».

وأكد أن هناك 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي وهي (التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالًا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية).

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