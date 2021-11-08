هيئة المنافسة: 3 حالات يتوجب الإبلاغ فيها عن المشاريع المشتركة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الهيئة العامة للمنافسة، أن هناك 3 حالات يتوجب فيها الإبلاغ عن المشاريع المشتركة، وذلك كطلب تركز اقتصادي لدى الهيئة.
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للمنافسة عبر موقع «تويتر»: «تعرف على متى يتوجب إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة عن المشاريع المشتركة»؛ حيث جاءت الحالات كالآتي:
- أن يكون المشروع المشترك منشأة اقتصادية مستقلة بذاتها.
- أن يقوم المشروع المشترك بأداء المهام الاقتصادية بصفة مستمرة.
- أن يكون المشروع المشترك مستقل بشكل كافي عن المنشآت الأم من حيث اتخاذ القرارات التشغيلية.
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