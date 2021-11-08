هيئة المنافسة: 3 حالات يتوجب الإبلاغ فيها عن المشاريع المشتركة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الهيئة العامة للمنافسة، أن هناك 3 حالات يتوجب فيها الإبلاغ عن المشاريع المشتركة، وذلك كطلب تركز اقتصادي لدى الهيئة.

وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للمنافسة عبر موقع «تويتر»: «تعرف على متى يتوجب إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة عن المشاريع المشتركة»؛ حيث جاءت الحالات كالآتي:

أن يكون المشروع المشترك منشأة اقتصادية مستقلة بذاتها.

أن يقوم المشروع المشترك بأداء المهام الاقتصادية بصفة مستمرة.

أن يكون المشروع المشترك مستقل بشكل كافي عن المنشآت الأم من حيث اتخاذ القرارات التشغيلية.

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