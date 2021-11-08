«أبشر» يوضح متطلبات تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف أو فاقد

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، اشتراطات ومتطلبات الاستفادة من خدمة تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف أو فاقد.

وشاركت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، مقطع فيديو تفاعلي، أعلنت من خلالها عن إتاحتها وتوفيرها عدد من الخدمات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها.

تجديد الهوية الوطنية

وأضافت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، عددا من الخدمات الجديدة من ضمنها خدمة تجديد الهوية الوطنية وخدمة إصدار بدل تالف أو إصدار بدل فاقد.

أوضحت أبشر، أنه يمكن للمواطنين التجديد في حال تبقى على صلاحية الهوية الوطنية ١٨٠ يومًا أو أقل، ويتحقق النظام من المواصفات الفنية للصورة.

وأضافت منصة أبشر، أنه يجب تطابُق الصورتَيْن القديمة والجديدة، وسداد رسوم خدمة التوصيل شرط لإتمام طلب التوصيل.

خدمة إصدار بدل فاقد/ تالف

وأشارت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، إلى أنه يمكن للمستخدمين كذلك الاستفادة من خدمة إصدار بدل تالف أو إصدار بدل فاقد مع إمكانية استخدام الصورة السابقة نفسها في حال لم يتم مرور ٧٢٠ يومًا على التغيير، إضافة إلى إمكانية رفع صورة جديدة.

وبينت أبشر، أنه لا يمكن للمستفيد القيام بطلب في ظل وجود طلب قيد المعالجة، كما لا يمكن للمستفيد طلب الخدمة عند وجود غرامات مالية مسجَّلة عليه من الأحوال، وكذلك لا يمكن للمستفيد طلب خدمة الهوية الوطنية بدل فاقد بدون بلاغ بدل فاقد مسجَّل للنسخة الحالية.

وحددت منصة أبشر، المتطلبات والشتراطات الخاصة بالصورة للاستفادة من خدمات الهوية الوطنية إلكترونيًّا، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- أن تكون صيغة الصورة: 2000 JPEG.

- ألا يتجاوز حجم الصورة 1 MB.

- أبعاد الصورة من مضاعفات 2*3.

- ينبغي أن تكون ملوَّنة، وذات خلفية بيضاء.

- يُشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر على الأكثر).

- يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة، وبدون تعابير، وخالية من مساحيق التجميل.

- يجب أن لا تشوب الصورة أي طيات، أو بقع حبر، أو ثقوب.

- يجب أن تُبيِّن الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

- يجب أن تُبيِّن الصورة عيون الشخص مفتوحة وواضحة جدًّا، ولا ينبغي أن يتخلل الصورة أي انعكاس ضوئي أو توهُّج أو ظلال يُخفي لون الجِلد الطبيعي.

- لا تُقبل الصور المعدَّلة باستخدام برامج الكمبيوتر.

- لا تُقبل الصور بالنظارات.

- لا تُقبل الصور بالعدسات اللاصقة التي تُخفي لون العين.

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن للمواطنين الرجال ارتداء الغترة مع مراعاة ألا يؤثر ارتداؤها على المظهر العام للشخص، وألا يحجب الملامح الأساسية للوجه.

وأضافت أنه يمكن كذلك للمواطنات لبس الحجاب مع تغطية الشعر والعنق، مع مراعاة ألا يؤثر ارتداؤه على المظهر العام للشخص، وأن لا يحجب الملامح الأساسية للوجه.

خدمات أبشر الجديدة

وقام وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتدشين في ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية خدمات جديدة عدة في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، في الثالث من نوفمبر الجاري.

وأوضحت منصة أبشر، أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها تساعد في تحقيق التحوُّل الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

وبينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها تشمل كل من الخدمات التالية :

- خدمة تقارير أبشر.

- خدمة تجديد الهوية الوطنية.

- خدمة إصدار بدل فاقد / تالف.

- خدمات الجوازات للأسر الحاضنة

- خدمة تجديد رخصة السلاح

- خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور.

- خدمة رخصة سير المركبة الإلكترونية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدَّمة من وزارة الداخلية وفق الشروط والضوابط المعتمدة، التي تحفظ الحقوق، وتتيح للجهات المنفذة التأكد من البيانات المدخلة في نظام "أبشر".

اقرأ أيضًا:

آلية الاستفادة من خدمة رخصة سير المركبة رقميًا على أبشر

5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر