الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة التراث بدء مشروع التنقيب الأثري بموقع «زُبَالا» جنوب محافظة رفحاء في الحدود الشمالية ضمن أعمال ومشاريع التنقيب الأثري التي تنفذها الهيئة ضمن الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث.

وقال المرشد السياحي خلف الشمري في حديثه مع «الإخبارية»: نتواجد اليوم في قرية زبالا التاريخية حيث موقع التنقيبات الأثرية الذي يعد الأول بعد إعلان الأمير بدر بن عبدالله، وزير الثقافة عن هذه التنقيبات والاهتمام بدرب زبيدة ثقافياً وتراثياً.

وأضاف: هذه التنقيبات الأثرية لها عدة أهداف الهدف الأول هو الكشف عن ملامح الموقع وتوثيقه، والأهداف الأخرى تتمثل في استكمال التنقيب في أجزاء جديدة من الموقع، والتعرف على أبرز مظاهر التطور في موقع زبالا والدور الحضاري الذي لعبه في توسع درب زبيدة.

وتهدف هيئة التراث من المشروع إلى الكشف عن ملامح الموقع وتوثيقه والمحافظة عليه وذلك ضمن مسؤوليتها اتجاه التراث الثقافي وحمايته والعناية به وإبراز الدور الحضري للمملكة على مختلف العثور.

وخضع الموقع إلى تنقيبات أثرية منذ عام 2015 حيث كشف الفريق خلال أعمال الحفر الأثري عن مسجد مستطيل الشكل كما تم العثور على عدد من القطع الأثرية.

فيديو | هيئة التراث تبدأ مشروع التنقيب الأثري بموقع "زُبَالا" في الحدود الشمالية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/N7uTwy5UjZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 8, 2021

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