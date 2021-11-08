«قياس» يحدد كيفية الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة 1443هـ

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المركز الوطني للقياس «قياس»، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، آلية وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية للعام الدراسي 1443هـ.

وأعلن المركز، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، في تغريدة عن إتاحة نتائج اختبار القدرات العامة الورقي "الفترة الأولى" لهذا العام 1443هـ، من خلال حساب المستفيد.

الاستعلام عن نتائج القدرات العامة

وبينّ المركز الوطني للقياس، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة برقم الهوية الوطنية 1443هـ عبر موقع قياس الإلكتروني.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات ١٤٤٢ عبر موقع قياس وفقًا للخطوات التالية:

- ادخل على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

- من صفحة الموقع الرئيسية انقر (نتائج القدرات 1443).

- سوف يطلب منك الموقع بعض البيانات، الذي يجب عليك إدخالها بشكل صحيح.

- قم بكتابة رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

- قم بالدخول إلى ملف الطالب.

- ثم انقر على خيار (الاستعلام عن نتائج قياس 1443).

- ستظهر قائمة تفصيلية بالنتائج.

اختبار القدرات العامة

ويعد اختبار القدرات شرطًا لالتحاق خريجي الثانوية العامة بالجامعات السعودية مع اختبار التحصيلي، ويتم إجراء اختبار القدرات للطلاب في آخر سنتين من المرحلة الثانوية حتى يكون معيار لمعرفة الطالب الأكثر قدرة لمتابعة الدراسة في الجامعات والكليات السعودية.

وينقسم اختبار القدرات لورقي ومحوسب وعلى الطالب أن يحصل على معدل درجات يؤهله لدخول الجامعات، كما تنقسم النتائج إلى الدرجات الكمية، والدرجات اللفظية، ثم الدرجات الكلية، لجميع الطلبة والطالبات، الذين خاضوا الاختبار.

استرجاع كلمة مرور قياس

وفي حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بالمستخدم والتي تمكِّنه من الدخول إلى مركز الوطني لقياس الأداء للحصول على الخدمات المختلفة التي يقدمها، فيمكن للمستخدم استعادة كلمة المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمركز قياس عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

- اضغط على "هل نسيت كلمة المرور"

- اكتب رقم السجل المدني

- انقر على "أنا لست برنامج روبوت"

- اضغط على أيقونة متابعة

- اختر الطريقة المناسبة من خيارات استعادة كلمة المرور، وهي عبر الجوال.

- ادخل رقم الجوال

- اكتب رمز التحقق المرسل عبر البريد الإلكتروني.

- قم بتعيين كلمة مرور جديدة.

- قم بتأكيد كلمة المرور.

- اضغط على أيقونة "تغيير كلمة المرور".

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