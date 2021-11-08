أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء والمواساة للدكتور الربيعة في وفاة والده

الرياض - محمد عبدالله - قدّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، في اتصال هاتفي العزاء والمواساة لمعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في وفاة والده.

وسأل أمير الرياض بالنيابة، الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته أعرب الدكتور عبدالله الربيعة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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