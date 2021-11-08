منطقة الميدان في «قرية زمان» تقدم لزوار موسم الرياض 2021 مذاقات شعبية متنوعة

الرياض - محمد عبدالله - تواصل "قرية زمان" اليوم، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، فعالياتها، بعدد من الفعاليات المتنوعة، التي تشكل فيها منطقة الميدان نقطة جذب رئيسة بجلساتها التي تجمع العائلات، وتتيح لهم الاستمتاع بالعروض المتنوعة للفنون الشعبية وسط القرية بمعدل 5 ألوان يوميًا بين عزف وفلكلور شعبي، في ساحة يحيط بها 17 متجرًا تشكل جميعها نافذة للزوار، يستطيعون من خلالها تذوق أشهى المأكولات والمشروبات الشعبية المتنوعة.

وتقدم منطقة الميدان ضمن فعاليات "قرية زمان" اليومية لزوارها مجموعة من 12 عرضًا، تتنوع بين: العرضة السعودية، والعزف الفلكلوري، والدبكة، والعزف المنفرد، وعروض الطبخ الحية، من خلال فِرق شعبية أتيح لها المجال لتقديم ألوان مختلفة من العروض.

ويشارك المسرح التفاعلي في القرية بإحياء الأهازيج الشعبية التي تمثل الجيل القديم، من خلال الأزياء الشعبية، وترديد الأمثال الشعبية، وتمثيل الحراج قديمًا، وكذلك البيع والشراء. وتتميز منطقة الميدان في "قرية زمان" بمساحة مفتوحة تجمع 25 كشكًا بأربع هويات مختلفة، و300 مقعد للزوار، للاستمتاع بالأكلات الشعبية.

وفي الميدان يستطيع الزوار الوقوف على نكهات صُنعت من ذاكرة مناطق المملكة لتجتمع في مكان واحد، ضمن الفعاليات الترفيهية.

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