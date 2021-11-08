وزارة البيئة: المملكة خالية من الجراد الصحراوي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة خالية من آفة الجراد الصحراوي، وذلك مع بداية موسم الشتاء.

وقال الحساب الرسمي لوزارة البيئة عبر موقع «تويتر»، إن عمليات الاستكشاف بمساحة تجاوزت 156 ألف هكتار، أكدت أن المملكة خالية من آفة الجراد الصحراوي.

وأشارت إلى أن فرق مكافحة الجراد الصحراوي تواصل عمليات الاستكشاف للتعامل مع آفة الجراد الصحراوي في المملكة.

وذكرت أن المساحة المستكشفة موزعة على منطقة جازان 110 آلاف هكتار، ومنطقة مكة المكرمة 32 ألف هكتار، ومنطقة نجران 7.1 ألف هكتار، وأخيرا منطقة عسير 7 آلاف هكتار.

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