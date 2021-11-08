الموارد البشرية: صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي بعد انتهاء العلاقة بينهما

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب العمل يتحمل رسوم الاستقدام والإقامة للعامل غير السعودي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عندي مؤسسة والعامل ما يجدد إقامته أقدر أسوي ترحيل دون تسديد الرسوم؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين».

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