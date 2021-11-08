شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكة وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية عضو مجلس الشيوخ عن الفرنسيين المقيمين بالخارج أوليفييه كاديك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين بالمجالات كافة وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.