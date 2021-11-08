الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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وبينت الوزارة، أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.
وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.
وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي متوفر فيه التطعيم، ولمعرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم يرجى الدخول على الرابط المخصص.
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