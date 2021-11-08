شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم لتأهيل طلاب مؤسسة «إخاء الخيرية» لاحتراف مهنة الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة فنون الطهي أمس، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» في مجال خدمة التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي في مجال فنون الطهي والمبادرات ذات العلاقة على مستوى المملكة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للهيئة.

وبحسب المذكرة التي وقعتها في الرياض الرئيسة التنفيذية للهيئة ميادة بنت منصور، والأمين العام للجمعية صالح الدهمشي، يعمل الطرفان على تمكين الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة «الأيتام ذوي الظروف الخاصة» في الفعاليات المقامة من قبل هيئة فنون الطهي، من خلال تخصيص عدد معين للمشاركة في تنظيم الفعاليات والتواجد في منافذ البيع لعرض منتجاتهم بعد استيفاء المعايير التي تحددها الهيئة، إضافة إلى التباحث حول تأهيل عدد من الطلاب المستفيدين من خدمات المؤسسة؛ لاحتراف مهنة الطهي من خلال برامج الابتعاث والدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الهيئة، وذلك حسب الإجراءات النظامية.

وقد نظمت هيئة فنون الطهي قبل مراسم التوقيع جولة ميدانية لتعريف الطلاب المهتمين بهذا المجال حول مجالات وفرص فنون الطهي في أحد المعاهد المختصة بذلك.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية هيئة فنون الطهي ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه مختلف فئات المجتمع، الهادفة إلى تمكين الطلاب المهتمين بفنون الطهي وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المعرفية والعلمية حسب المعايير المعتمدة لدى الهيئة، إلى جانب تطوير وتعزيز ممارسات المنتمين والمهتمين بمجال الطهي بالمملكة.