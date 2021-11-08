شكرا لقرائتكم خبر دارة الملك عبدالعزيز تنظم أول لقاءات الورشة الإثرائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجمعت الورشة بين الجانب النظري المتمثل في مفهوم الرواية التاريخية، وبين التطبيقات والنشاطات الكتابية، التي تعزز من ملكات المبدع، وتدفعه نحو المضي قدما في كتابة الرواية التاريخية.
وهدفت إلى صقل وتنمية مهارات الكتابة في الرواية التاريخية، ضمن اهتمام الدارة في خدمة التاريخ الوطني والأدب السعودي، الذي يواكب التحولات في المجالات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر دارة الملك عبدالعزيز تنظم أول لقاءات الورشة الإثرائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.