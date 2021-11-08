شكرا لقرائتكم خبر دارة الملك عبدالعزيز تنظم أول لقاءات الورشة الإثرائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت دارة الملك عبدالعزيز ـ عن بعد ـ الورشة الإثرائية الثالثة «تقنيات كتابة الرواية التاريخية»، بمشاركة مجموعة من كتاب الرواية والقصة السعودية، قدمتها الكاتبة والروائية البريطانية إيما دارون.

وجمعت الورشة بين الجانب النظري المتمثل في مفهوم الرواية التاريخية، وبين التطبيقات والنشاطات الكتابية، التي تعزز من ملكات المبدع، وتدفعه نحو المضي قدما في كتابة الرواية التاريخية.

وهدفت إلى صقل وتنمية مهارات الكتابة في الرواية التاريخية، ضمن اهتمام الدارة في خدمة التاريخ الوطني والأدب السعودي، الذي يواكب التحولات في المجالات كافة.