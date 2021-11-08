القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات. أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين ووافد سوري قادم بتأشيرة زيارة، بمحافظة جدة، بحوزتهم 140,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومواد مخدرة وممنوعات.



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