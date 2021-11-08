المملكة تنتج 136 ألف بحث علمي بين عامي 2015 و2021

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الإحصائية مصدرها موقع ويب أوف ساينس، وأعدها مدير وحدة التطوير والجودة في عمادة البحث العلمي ومستشار وكيل الجامعة للدراسات العليا بجامعة الملك سعود سابقا الدكتور تيسير الحسن، وهي البحوث العلمية المحكمة المنشورة في الدوريات ذات معامل تأثير، والمفهرسة في شبكة العلوم.
وقال الحسن إن موضوع البحوث المسحوبة موضوع متخصص، والأرقام لا تعني بالضرورة الإخلال بأخلاقيات البحث العلمي، بل لا بد من فحص سبب سحب الأوراق قبل الحكم على البحث، كونه تضمن تعديا على أخلاقيات البحث من عدمه، حيث توجد أسباب أخرى عدة، من بينها عدم الوفاء بالمعايير العلمية المطلوبة للنشر العلمي أو بسبب أخطاء غير مقصودة في البحث أو خلاف بين الباحثين لعدم إدراج باحث قام بعمل مهم، وأسباب عدة أخرى.
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