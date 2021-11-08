شكرا لقرائتكم خبر المملكة تنتج 136 ألف بحث علمي بين عامي 2015 و2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إحصائية حديثة حول البحوث العلمية المسحوبة لعدد من الدول بينها السعودية خلال الفترة بين 2015 و 2021 م، عن تصدر إيران لدول العالم من حيث نسبة بحوثها المسحوبة من النشر لإجمالي البحوث المنتجة من الدولة في الفترة نفسها ب 460 بحثا من بين إجمالي 280,336 ، في حين حلت باكستان في المركز الثاني عالميا، تلتها الصين بعدد بحوث مسحوبة بلغت 2225 بحثا، ومن ثم الهند ومصر، أما السعودية فكان عدد الأبحاث المسحوبة خلال الفترة نفسها 78 بحثا من إجمالي 136,439 بحثا تم إنتاجها، وهو أقل من المعدل العالمي.

الإحصائية مصدرها موقع ويب أوف ساينس، وأعدها مدير وحدة التطوير والجودة في عمادة البحث العلمي ومستشار وكيل الجامعة للدراسات العليا بجامعة الملك سعود سابقا الدكتور تيسير الحسن، وهي البحوث العلمية المحكمة المنشورة في الدوريات ذات معامل تأثير، والمفهرسة في شبكة العلوم.

وقال الحسن إن موضوع البحوث المسحوبة موضوع متخصص، والأرقام لا تعني بالضرورة الإخلال بأخلاقيات البحث العلمي، بل لا بد من فحص سبب سحب الأوراق قبل الحكم على البحث، كونه تضمن تعديا على أخلاقيات البحث من عدمه، حيث توجد أسباب أخرى عدة، من بينها عدم الوفاء بالمعايير العلمية المطلوبة للنشر العلمي أو بسبب أخطاء غير مقصودة في البحث أو خلاف بين الباحثين لعدم إدراج باحث قام بعمل مهم، وأسباب عدة أخرى.