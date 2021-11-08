فتح التسجيل لمرحلة البكالوريوس بتقني الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بوابة القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه المرحلة تشمل مسارين: الأول صباحي والآخر مسار مسائي، ويتم القبول فيها طبقا لاجتياز المتدرب والمتدربة مرحلة الدبلوم للكليات التقنية، مبينا أن المؤسسة تتيح لمتدربيها استكمال تدريبهم في جميع المراحل للوصول إلى هذه الدرجة.



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