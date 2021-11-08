اخبار الخليج – المسقطي: الاستراتيجية السياحية الجديدة إيذان بانطلاقة رسمية للتعافي الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - نوه السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بما يتضمنه برنامج التعافي الاقتصادي من خارطة طريق لمشروعات اقتصادية تعزز من المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد أن الإعلان عن الاستراتيجية السياحية الجديدة هو إيذان بانطلاقةٍ رسمية للتعافي الاقتصادي، حيث يمثل قطاع السفر والسياحة رافداً اقتصادياً مهماً في الإيرادات العامة بمختلف البلدان، وأن توجه مملكة البحرين لتعزيز مشروعاتها الاقتصادية في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في المضي قدماً بزيادة وتيرة نشاط هذه الصناعة الواعدة بالاستثمارات.

وأشار المسقطي إلى أن مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، بمنطقة الصخير، يمثل أحد أبرز المعالم الرئيسية في سبيل تحقيق هذه الغايات الطموحة، مؤكداً أنه سيسهم بشكلٍ كبير في تعزيز دور البحرين التنافسي بسياحة وصناعة المؤتمرات والمعارض، حيث نجحت البحرين في الفترة الماضية من اجتذاب العديد من المؤتمرات والمعارض المهمة على مستوى المنطقة، متوقعاً استقطاب المزيد بالمرحلة المقبلة مع تطبيق خطة التعافي الاقتصادي، والذي سيسهم في زيادة حركة السياحة بهذا المجال، وفي نفس الوقت سيدعم النشاط الاستثماري للمشاركين، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء البحرين.

ولفت إلى أن المشروع يتميّز بأحدث التجهيزات والخدمات لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية، وهو ما يعني الاستعداد التام للانطلاق في احتضان المعارض والمؤتمرات المهمة بلغة العصر والتقنيات الحديثة التي تتطلبها هذه الصناعة، فضلاً عن أن هذا المشروع من النماذج الناجحة على الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص.