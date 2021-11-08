اخبار الخليج – جمعية الصحفيين البحرينية تشكل لجنة مراجعة النظام الأساسي

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على توصية الجمعية العمومية لجمعية الصحفيين البحرينية بتكليف مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة مراجعة النظام الأساسي للجمعية، كلف الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية الصحفي محمد إسماعيل برئاسة اللجنة المذكورة وتشكيل أعضائها.

وبعد التشاور وبحث مرئيات رئيس اللجنة أصدر رئيس مجلس الإدارة القرار رقم (1) لسنة 2021 بتشكيل لجنة مراجعة النظام الأساسي على النحو التالي:

– محمد إسماعيل رئيسًا

– إيهاب أحمد عضوًا

– خليل يوسف عضوًا

– جليل عمر عضوًا

– مهند النعيمي عضوًا

– بسام البدوي عضوًا

وفي تصريح له أكد رئيس لجنة مراجعة النظام الأساسي الصحفي محمد إسماعيل أن اختيار أعضاء اللجنة تم في ضوء ما يمتلكه الأعضاء من خبرات عملية في مجال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بأداء عملها على أكمل وجه نحو تحقيق أهداف الجمعية الرامية إلى الارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام، وأن اللجنة ستأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار في الدراسة والمناقشة، مبينًا أن اللجنة ستقوم بعد الانتهاء من المراجعة ووضع التعديلات المقترحة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء الجمعية إلى الاطلاع على النظام الأساسي الحالي للجمعية ومن ثم المبادرة بإرسال مقترحاتهم ومرئياتهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بجمعية الصحفيين البحرينية لدراستها والبت فيها [email protected]