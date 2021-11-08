اخبار الخليج – اعادة انتخاب النائب العام أميناً عاماً لجمعية النواب العموم العرب للمرة الثانية 

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محمد بن مسعود - الدمام - يشارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الإدعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، والذي بدأت أولى فعالياته اليوم بالقاهرة تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، والذي نظمته النيابة العامة المصرية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتستمر فعالياته حتى يوم ٩/١١/٢٠٢١.
وقد عقد على هامش المؤتمر الاجتماع السنوي لجمعية النواب العموم العرب حيث تم إعادة انتخاب الدكتور علي بن فضل البوعينين أميناً عاما للجمعية للمرة الثانية.
كما عُقد كذلك اجتماع نقاط الاتصال لدى النيابات العامة أعضاء الجمعية مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( CT MENA ) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
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