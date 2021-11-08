اخبار الخليج – جمعية البحرين للفن المعاصر تنتخب إدارتها والفنان عبد الكريم العريض رئيساً فخرياً

محمد بن مسعود - الدمام - انتخبت جمعية البحرين للفن المعاصر مجلس إدارتها وذلك بعقد ‏اجتماع الجمعية العمومية للأعضاء، وتم ذلك في الاجتماع الافتراضي عبر منصة الزووم وذلك التزامًا منها بالتوصيات الطبية وتطبيقا للاحترازات للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩، وقد تم الاجتماع بحضور ممثل إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار الأستاذ حمد الموسى ، وذلك في شهر سبتمبر الماضي .

ويأتي هذا الاجتماع ختاما للدورة الانتخابية لمجلس الإدارة السابق والذي يتكون من سبعة أعضاء وإعلانا عن فوز مجلس الإدارة الفائز بالتزكية للدورة الانتخابية ٢٠٢١ -٢٠٢٣م .

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة السابقة عن معايير الترشح لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية ٢٠٢١-٢٠٢٣م في حسابات ووسائل التواصل الخاصة بالجمعية ، ‏حيث ترشح ثمانية أعضاء فقط لمجلس الإدارة ، كلهم فازوا بالتزكية بحيث يكون أحد الأعضاء احتياطا .

وبعد عقد مجلس الإدارة الفائز بالتزكية لأكثر من اجتماع ، وانسحاب الفنان محسن غريب الذي استلم منصب الأمين المالي في أول اجتماع لمجلس الإدارة من عضوية الجمعية ، فقد أفرزت نتيجة هذه الاجتماعات على أن يكون توزيع التشكيل الإداري ‏لأعضاء مجلس إدارة الجمعية كالتالي .

١- ‏أستاذ خليل المدهون منصب (‏ رئيس الجمعية ).

٢- أستاذ عبدالرسول الغائب منصب ( نائب الرئيس ).

٣- أستاذ عبدالله المنامي (أمين السر والأمين المالي).

٤- دكتورة دنيا الهاشمي (اللجنة الثقافية ).

٥- الفنان عادل الذوادي (لجنة العلاقات العامة).

٦- الفنان حسين عيسى (لجنة الإعلام).

٧- الفنان جاسم المقابي (لجنة المبنى والصيانة).

هذا وأجمع أعضاء مجلس الإدارة الجديد بتقدير رائد الحركة الفنية التشكيلية في البحرين وأحد مؤسسي الجمعية الفنان أستاذ عبدالكريم العريض بتعيينه ( الرئيس الفخري ) للجمعية .