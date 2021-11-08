إعلام: أوامر كويتية جديدة خلال 24 ساعة بضبط أشخاص في قضية "خلية حزب الله"

محمد بن مسعود - الدمام - قالت تقارير إعلامية إن أوامر جديدة من السلطات الكويتية ستصدر خلال 24 ساعة، لضبط أشخاص في قضية الانتماء إلى “خلية حزب الله” اللبناني في البلاد.

ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية، نقلا عن مصادرها فإن أوامر ستصدر خلال الـ24 الساعة القادمة بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين بالانتماء لما أطلق عليه “خلية حزب الله“.

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وكانت النيابة العامة الكويتية قد بدأت تحقيقات مع 4 مواطنين كويتيين موجهة لهم تهم الانتماء لـ”خلية حزب الله”، فيما قررت حجز 8 متهمين بالقضية ذاتها.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن أحد المتهمين بالانتماء إلى حزب الله هو شقيق نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، وأن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن تحويل “اموال طائلة” إلى “حزب الل” اللبناني.

يأتي ذلك بينما نفى المتهمون تلك الاتهامات، مؤكدين أن عملهم يقتصر على كفالة الأيتام في لبنان منذ 30 عاما.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة ستواصل التحقيقات، فيما سيتم “فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت” من جانب السلطات المختصة لتقديمها بعد ذلك ضمن أوراق التحقيق.

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