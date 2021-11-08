جامعة نايف تستضيف الاجتماع الأول لمديري أكاديميات الشرطة ومعاهد التدريب الأمني بالدول العربية

الرياض - محمد عبدالله - بدأت اليوم، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض أعمال الاجتماع الأول لمديري أكاديميات الشرطة ومعاهد التدريب الأمني بالدول العربية الذي تستضيفه الجامعة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني.

وحضر أعمال الاجتماع رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، كما حضره افتراضيًا المدير العام لمديرية التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية بجمهورية العراق سعادة اللواء زياد طه علي.

وشارك في أعمال الاجتماع 23 مشاركًا من 13 دولة عربية هي: الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والسودان، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.

وناقش الاجتماع العديد من البنود منها: تعزيز الشراكات العربية في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية، الذي نوقش في إطار تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية، وتقديم أفضل الممارسات في المجالات المشار إليها بما يخدم قضايا الأمن العربي الشامل، وتحقيق درجة من التكامل والتعاون بين أكاديميات ومعاهد التدريب الأمن بالدول العربية، وإنشاء قاعدة للخبراء العرب في المجالات الأمنية والمجالات ذات العلاقة،وناقش الاستفادة من الخبرات المتخصصة جميع في المجالات الأمنية والمجالات ذات العلاقة في العالم العربي، وإنشاء قاعدة معلومات للأكاديميات والمعاهد والكليات الأمنية العربية.

كما ناقش وجود مرجعية معلوماتية قوية تسهم في عمليات اتخاذ القرار، وتوفير المعلومات لإثراء العلمية البحثية الأمنية، وتوفير قواعد بيانات تساهم في عمليات التخطيط والتنبوء، وإقرار دورية الاجتماع، وناقش ضمان الاستمرارية في التنسيق والتعاون في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية، والعمل المستمر على تطوير النظم والآليات الخاصة بالتعاون في المجالات المشار إليها، وإيجاد آلية لتبادل الزيارات والخبرات، وناقش أهمية تبادل الزيارات والخبرات في تفعيل واستمرارية وتطوير الآليات التي سيتم الاتفاق عليها والخاصة بالبنود السابقة.

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