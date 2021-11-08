الصحة: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548973 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 75 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537933 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8805 حالات.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى (46348986) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كانت وزارة الصحة، أكدت أمس الأحد، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

قيما أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، يوم الأربعاء الماضي، وصول المملكة إلى نسبة 70 بالمائة من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مؤكدا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

من جهة أخرى، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين 9 و13 سنة بلقاح الفيروس الحليمي HPV.

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