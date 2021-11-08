بالفيديو.. لأول مرة في المملكة تقنية حديثة «لاستبدال مفصل الركبة» تحد من الآلام بنسبة 80%

الرياض - محمد عبدالله - استخدم مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي في مدينة الدمام والتابع لوزارة الحرس الوطني تقنية جديدة في عمليات استبدال مفصل الركبة.

وقبل استخدام تلك التقنية كان يرافق العملية آلام تمتد لـ3 أشهر، لكن الآن ستجري العملية عبر روبوت وعلى أيدي أطباء سعوديين في ساعات وسيكون بمقدور المريض مغادرة المستشفي بعد ساعات من إجرائها.

وأوضح الطبيب المعالج والقائم بالعملية، خلال لقائه مع «الإخبارية»، أن العملية بالروبوت تساعد في تخفيف الألم بنسبة 80% بعد العملية، ولا يحتاج المريض إلى أدوية كثيرة أو أدوية مخدرة بعد العملية.

وأضاف: «العملية جراحة بسيطة ليست جراحة معقدة والتقنية تقلل من وجود المريض بالمستشفي ما يمكنه من المغادرة من المستشفي في أول يوم أو ثاني يوم كما تقلل من فترة العلاج الطبيعي بما يجعلها تصل إلى 3 أسابيع على الأكثر».

وتابع حديثه قائلًا: «يجب أن يكون الجراح متمرس على عملية الجراحة، لكن التقنية الحديثة تساعد على تقليل المضاعفات بعد العملية حتى يعطي للطبيب القابلية على فحص المفصل وثباته وحركته قبل خروج المريض من غرفة العمليات».

وتساعد التقنية الحديثة على زيادة عمر مفصل الركبة حتى 15 سنة.

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